США преследуют возможного владельца telegram-канала «Незыгарь»

Власти США обвиняют в инсайдерской торговле российского бизнесмена Владислава Клюшина, который, предположительно, является владельцем политического telegram-канала «Незыгарь». Запрос об экстрадиции бизнесмена в Америку был направлен властями в Минюст Швейцарии.
«Гражданин РФ Владислав Клюшин был арестован в кантоне Валлис 21 марта 2021 года и взят под стражу в ожидании решения суда о его экстрадиции», — сообщает France Press. Там отметили, что Клюшин подал апелляцию на свой арест, однако суд отклонил ее.
Клюшин является владельцем группы М13, которая специализируется на разработке баз данных и компьютерных ресурсов. Telegram-канал «Незыгарь» ведется анонимно и поставляет политические инсайды. На канале 335 тысяч подписчиков, среди которых чиновники высших рангов.
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