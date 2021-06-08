08 июня 2021

США преследуют возможного владельца telegram-канала «Незыгарь»

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Владислав Клюшин, предположительно, владеет telegram-каналом «Незыгарь» Фото:

Власти США обвиняют в инсайдерской торговле российского бизнесмена Владислава Клюшина, который, предположительно, является владельцем политического telegram-канала «Незыгарь». Запрос об экстрадиции бизнесмена в Америку был направлен властями в Минюст Швейцарии.

«Гражданин РФ Владислав Клюшин был арестован в кантоне Валлис 21 марта 2021 года и взят под стражу в ожидании решения суда о его экстрадиции», — сообщает France Press. Там отметили, что Клюшин подал апелляцию на свой арест, однако суд отклонил ее.

Клюшин является владельцем группы М13, которая специализируется на разработке баз данных и компьютерных ресурсов. Telegram-канал «Незыгарь» ведется анонимно и поставляет политические инсайды. На канале 335 тысяч подписчиков, среди которых чиновники высших рангов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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