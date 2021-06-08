В свердловском управлении СКР ждут полковника из Калмыкии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Новым первым замглавы следственного управления СКР по Свердловской области станет полковник юстиции Анатолий Надбитов из Калмыкии. Об этом говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина. Фото документа опубликовал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем telegram-канале.

«Назначить полковника юстиции Надбитова первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области», — говорится в документе, который выложил Хинштейн. Источник URA.RU в свердловском управлении подтвердил, что в ведомстве знают о том, что кандидатура Надбитова согласована, и готовятся к его приезду.

Официально указ Путина еще не опубликован. В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментариев URA.RU. На сайте ведомства также нет информации о назначении Надбитова. Там по-прежнему указаны начальник управления генерал-лейтенант Михаил Богинский и три его заместителя.

Анатолию Надбитову 43 года, он родился в Калмыкии в городе Лагани. В органах следствия он служит больше 20 лет. В 2011 году он стал заместителем начальника СУ СКР по Республике Калмыкия, а в 2018 году досрочно получил звание полковника юстиции.

Место первого замглавы свердловского СК освободилось после задержания Михаила Бусылко в 2019 году. Сотрудники ФСБ взяли его в Екатеринбурге при получении 300 тысяч рублей из общей взятки 18 млн от его бывшего подчиненного, экс-начальника СО СКР по Верхней Пышме Владислава Вострецова — тот выступал в роли посредника. На следующий день были возбуждены уголовные дела по статьям о получении и даче взятки. Оба фигуранта арестованы и помещены в СИЗО. 23 апреля Бусылко и Вострецова освободили из изолятора и отправили под домашний арест.

Анатолий Надбитов в 2011 году занял пост замглавы управления СКР по Калмыкии Фото: пресс-служба СУ СКР по Республике Калмыкия

Анатолий Надбитов значится в проекте указа президента РФ Фото: telegram-канал Александра Хинштейна