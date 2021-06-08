Центробанк отозвал лицензию у российского банка

Центральный банк РФ отозвал лицензию у питерского банка «Энергомашбанк». Как сообщается на официальном сайте ведомства, такое решение принято из-за утраты собственного капитала и нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативные акты Банка России.
«Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой и п. п. 1, 2 части второй ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», — говорится на официальном сайте ЦБ. В сообщении отмечено, что «Энергомашбанк» оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами из-за потери ликвидности.
Лицензия «Энергомашбанка» на деятельность на рынке ценных бумаг также аннулирована. Сейчас Центральный банк РФ назначил временную администрацию для банка, которая будет действовать, пока не назначат конкурсного управляющего или ликвидатора.
Ранее ЦБ РФ отозвал лицензию у екатеринбургского банка «Нейва» из-за нарушений федеральных законов и нормативных актов. После этого банк сократил почти половину своих сотрудников. По величине активов «Нейва» занимал 188-е место в российской банковской системе, пишет RT.
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