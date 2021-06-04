Банк «Нейва» сократил половину сотрудников

Процедура ликвидации «Нейвы» может начаться в ближайшие недели Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Банк «Нейва», у которого в апреле ЦБ отозвал лицензию, сократил почти половину своих сотрудников. Уволены 117 работников, еще 135 находятся в режиме временного простоя. Об этом говорится в новом отчете временной администрации банка, с которым ознакомилось URA.RU.

«В результате проведенных мероприятий по оптимизации штатной численности и расходов, связанных с оплатой труда работников банка, уволено всего 117 человек, из них по собственному желанию — 112 работников и по сокращению — два работника, по иным причинам три работника. Фактически находятся в режиме временного простоя 135 работников», — говорится в отчете.

По данным на 1 июня, в штате «Нейвы» еще числятся 365 сотрудников. Банк закрыл большую часть своих офисов, в том числе, в Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Тюмени, Санкт-Петербурге, Казани и других городах.

На данный момент заявки на включение в реестр кредиторов подали 667 вкладчиков «Нейвы». Общая сумма их требований — 1,9 млрд рублей. В пресс-службе Агентства по страхованию вкладов сообщили URA.RU, что страховые выплаты, максимальный размер которых 1,4 млн рублей на человека, на сегодняшний день получили 92% вкладчиков. Суммарно им выплачено 5,1 млрд рублей, осталось выплатить еще 442 млн рублей.

ЦБ отозвал лицензию у свердловского банка «Нейва» 16 апреля. По данным регулятора, это произошло из-за нарушений федеральных законов и нормативных актов. В тот же день вкладчики атаковали офисы банка, на защиту точек выезжала Росгвардия. Банк «Открытие» был назначен банком-агентом, который возвращает деньги клиентов «Нейвы». В середине мая ЦБ обратился в суд с требованием ликвидировать «Нейву», о чем ранее просили кредиторы банка.