В Нижневартовске обнаружили захоронение ядовитых отходов

В Нижневартовске в яме обнаружили несколько десятков ртутьсодержащих ламп Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Нижневартовске на территории гаражей, принадлежавшие «Управляющей компании №2», обнаружили захоронение ядовитых отходов. В яме лежали несколько десятков ртутьсодержащих ламп. Об этом URA.RU рассказал начальник управления по природопользованию и экологии Нижневартовска Олег Попенко.

«В дренажной яме для стока воды обнаружили ртутьсодержащие лампы. Видно, что кто-то подкинул их, потому что отходы разные. С управляющей компанией мы уже отработали эту ситуацию. Она перевезла эти лампы в свое специализированное помещение для дальнейшей утилизации», — сказал Попенко, добавив, что территория сейчас чистая.

По словам Попенко, когда доставали лампы, их осмотрели на целостность — разбитых среди них не было. В основном все лампы были упакованы в картонные коробки. Поэтому реальной угрозы для человека или экологии, по данным специалистов, не было.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура заставила мэра из ХМАО заняться проблемой опасного мусора. Мэр Югорска Андрей Бородкин до этого проигнорировал требование ведомства об установке дополнительных контейнеров.

Яма с ртутьсодержащими лампами Сообщество «Привет, сей час Нижневартовск» в соцсети «Вконтакте»