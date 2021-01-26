26 января 2021

Прокуратура заставила мэра из ХМАО заняться опасным мусором

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное совещание постоянной комиссии Екатеринбургской городской Думы по безопасности жизнедеятельности населения на ЕМУП «Спецавтобаза», мусор, мусорные контейнеры, мусорка, благоустройство, помойка
Суд обязал мэра Югорска установить специальные контейнеры Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Югорска Андрей Бородкин проигнорировал требование прокуратуры установить дополнительные контейнеры для опасных отходов. Прокурора такое решение не устроило, и он обратился в суд, который обязал мэра выполнить требование надзорного ведомства. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Проверка показала, что на территории Югорска установлены лишь три специализированных контейнера для сбора опасных отходов, что почти в 17 раз меньше, чем предусмотрено действующим законодательством. В связи с этим суд принял решение о возложении обязанности на администрацию города обеспечить территорию Югорска необходимым количеством специализированных контейнеров», — говорится в сообщении прокуратуры.

В прокуратуре добавили, что Бородкин получал представление восемь месяцев назад, но не принял мер по установке контейнеров. Глава города объяснил корреспонденту URA.RU, что установка контейнеров была отложена на следующий год из-за сложности проекта, а также отсутствия острой необходимости со стороны жителей. «Заявлений о такой проблеме от жителей к нам не поступало. Но прокуратура в этом проблему увидела и законные требования для этого есть, будем исполнять», — говорит Бородкин.

Ранее URA.RU писало, что в Югорске досрочно завершили мусорную реформу. Югорск раньше установленного срока избавился от «кольцевого сбора» и завершил переход на новую схему обращения с ТКО.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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