Военный самолет Болгарии рухнул в Черное море

Истребитель ВВС Болгарии МиГ-29 потерпел крушение в Черном море. Об этом заявили в Минобороны государства.
Как сообщает оборонное ведомство, воздушное судно пропало с радаров во время выполнения тренировочного задания «Шабла 21». «Самолет МиГ-29 из состава ВВС потерял радиосвязь и исчез с радаров в 00:45», — сказали в министерстве.
Поисково-спасательная операция началась сразу после потери связи с истребителем. В ней участвуют силы и средства из состава Военно-морских сил, Пограничной полиции и Военно-воздушных сил страны.
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