08 июня 2021

Военный самолет Болгарии рухнул в Черное море

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Летная группа Стрижи на авиашоу в честь Дня города. Челябинск, армия, стрижи, авиашоу, высший пилотаж, истребитель, аэродром шагол, миг29, летная группа стрижи, военно-космические силы
В Болгарии МиГ-29 пропал с радаров во время учебного полета Фото:

Истребитель ВВС Болгарии МиГ-29 потерпел крушение в Черном море. Об этом заявили в Минобороны государства.

Как сообщает оборонное ведомство, воздушное судно пропало с радаров во время выполнения тренировочного задания «Шабла 21». «Самолет МиГ-29 из состава ВВС потерял радиосвязь и исчез с радаров в 00:45», — сказали в министерстве.

Поисково-спасательная операция началась сразу после потери связи с истребителем. В ней участвуют силы и средства из состава Военно-морских сил, Пограничной полиции и Военно-воздушных сил страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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