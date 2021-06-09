Блогера Хованского задержали в Санкт-Петербурге. Видео

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Хованского подозревают в призывах к террористической деятельности Фото:

Блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге. Его подозревают в призывах к террористической деятельности.

«Накануне вечером в его квартиру постучали сотрудники „Центра Э“, обыски шли до двух часов ночи, после чего Хованского забрали в отдел», — сообщает telegram-канал «Mash на Мойке». Отмечается, что при обыске у Хованского нашли и изъяли огнестрельное оружие и девайс для курения наркотиков.

Причиной задержания стал ролик с песней про теракт «Норд-Ост», в которой блогер положительно высказался о событии. Видео было выложенно год назад не на официальном канале Юрия Хованского.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Ему грозит штраф до миллиона рублей или срок от пяти до семи лет колонии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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