Хованского подозревают в призывах к террористической деятельности Фото: Instagram Юрия Хованского

Блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге. Его подозревают в призывах к террористической деятельности.

«Накануне вечером в его квартиру постучали сотрудники „Центра Э“, обыски шли до двух часов ночи, после чего Хованского забрали в отдел», — сообщает telegram-канал «Mash на Мойке». Отмечается, что при обыске у Хованского нашли и изъяли огнестрельное оружие и девайс для курения наркотиков.

Причиной задержания стал ролик с песней про теракт «Норд-Ост», в которой блогер положительно высказался о событии. Видео было выложенно год назад не на официальном канале Юрия Хованского.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Ему грозит штраф до миллиона рублей или срок от пяти до семи лет колонии.