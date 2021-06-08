На Некрасовской ярмарке хотели снести павильоны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Владелица павильонов на Некрасовском рынке Кургана Ольга Дмитренкова случайно обнаружила, что торговые точки хотят сносить. При этом у девушки есть судебный запрет на снос. Об инциденте URA.RU рассказала Дмитренкова. Ранее павильоны принадлежали экс-лидеру курганской ОПГ Дмитрию Попову, их пытались сжечь. Владелица жаловалась в СКР.

«Сотрудники администрации начали разбирать павильон. Взломали замки, разобрали мебель. При этом есть вынесенные судом обеспечительные меры в виде запрета на снос, пока судебные разбирательства», — пояснила владелица павильонов.

Судебная тяжба идет за место на рынке. Мэрия Кургана не включила павильоны в схему нестационарных торговых объектов и приняла решение о сносе. При этом Дмитренкова считает, что павильоны должны там остаться. Владелица готова сделать реконструкцию, однако власти против. По поводу порчи имущества Дмитренкова написала заявление в полицию и жалобу врио главы города Елене Ситниковой на действия сотрудников.

Правозащитник Александр Камшилов, к которому обратилась Дмитренкова, добавил, что власти проводят практику лишения предпринимателей мест торговли. «Нужно делать скидку на пандемию, на тяжелое финансовое положение предпринимателей, как это делают в других городах. Но у нас, видимо, проще снести. При этом поступления в бюджет от малого бизнеса, по самым скромным подсчетам, сократились в 2 раза», — пояснил Камшилов.

В пресс-службе администрации Кургана URA.RU пояснили, что с конца 90-х в павильоне идет незаконная торговля. Владельцу предлагали заключить договор аренды, но предприниматель не реагировал. Павильон не модернизировался. «7 июня работы по сносу пришлось приостановить, поскольку от владельца павильона поступила информация об обжаловании решения суда о снятии обеспечительных мер, которые были приняты по результатам рассмотрения ходатайства администрации. Ранее мэрия данной информацией не располагала. Работы приостановлены до принятия решения судом по указанной жалобе», — пояснили в мэрии.