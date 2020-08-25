В Кургане подожгли павильон экс-главаря ОПГ

В Кургане на Некрасовском рынке горел павильон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Некрасовском рынке в Кургане сегодня ночью горел павильон, который ранее принадлежал лидеру ОПГ Дмитрию Попову. Огнем повреждена площадь в два квадратных места. Информацию URA.RU сообщил источник, в МЧС подтвердили ЧП.

«Ночью горел павильон на Некрасова. Появились разговоры, что могли поджечь», — сообщил инсайдер.

По сведениям МЧС, информация о возгорании торгового павильона на пульт дежурного поступила 03:35. К тушению пожара были привлечены 10 человек, 3 единицы техники. «Пожар ликвидирован в 04:11. Площадь пожара составила 2 кв. м. Погибших, пострадавших нет», — говорится на сайте курганских спасателей. Причины возгорания в МЧС пока не сообщают, проводится расследование.

Ранее агентство писало, что владельцам павильонов администрация Кургана отказала во включении в схему нестационарных торговых объектов (НТО). Без разрешительных документов представители ООО «Новый рынок» (управляющая организация АО «Курганский центральный рынок» — организатор ярмарок) требовали от владельцев убрать павильоны с территории. Но те обратились в УФАС за разъяснением — насколько законно «Курганский центральный рынок» является организатором ярмарки на муниципальной территории.

Криминальные разборки вокруг Некрасовского рынка идут с давних времен. В них участвовали осужденные члены ОПГ «Локомотив», которые из-за мест на рынке совершали нападения на бывшего вице-мэра Виктора Серкова и экс-заместителя директора МУП «Зауралснаб» Валентины Ветцель.