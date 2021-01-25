На чиновников мэрии Кургана после жалобы Бастрыкину завели дело

Чиновники Кургана подозреваются в незаконном заключении соглашения с организатором Некрасовской ярмарки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские следователи возбудили уголовное дело после того, как местный бизнесмен пожаловался председателю СК России Александру Бастрыкину на чиновников. Об этом URA.RU стало известно из документа, поступившего в редакцию.

«Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ по факту превышения полномочий сотрудниками администрации г. Кургана, выразившемся в неправомерном делегировании АО „Курганский центральный рынок“ полномочий по организации Некрасовской ярмарки», — говорится в документе. Проверкой обращения занимался отдел по расследованию особо важный дел областного СУ СК.

Обращение касалось павильона на Некрасовском рынке, который заставляют убрать. Администрация выдала постановление о демонтаже павильона. Владелица магазина вступила в конфронтацию с мэрией и организатором ярмарки на Некрасова — АО «Курганский центральный рынок». Предприниматель обращалась в УФАС, которая признала, что соглашение администрации и АО заключено незаконно и это уже не впервые. Антимонопольщики установили, что мэрия не имела права передавать функции организатора ярмарок коммерческой структуре. Компания, согласно соглашению, принимала арендные платежи с участников ярмарки. Но региональное УФАС установило, что мэрия должна сама быть организатором.

«Заключением данного соглашения администрации Кургана может быть причинен материальный ущерб. Считаю, что данное обстоятельство должно быть проверено», — написала в обращении к Бастрыкину курганский предприниматель.

В пресс-службу СУ СК по Курганской области и в мэрию направлены запросы. В ведомствах пообещали прокомментировать ситуацию позднее.