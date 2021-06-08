08 июня 2021
07 июня 2021

Влиятельный силовик Тюмени занял руководящий пост на Камчатке. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Альберт Новопашин покинет прокуратуру Тюменской области ради повышения Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Бывший начальник одного из управлений прокуратуры Тюменской области Альберт Новопашин получил должность первого заместителя прокурора Камчатского края. Данные об этом приводятся в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном в telegram-канале депутата Госдумы Александра Хинштейна.

«Назначить: Новопашина Альберта Рафаиловича первым заместителем прокурора Камчатского края», — такие данные содержит указ. Официально документ еще не был опубликован.

До нового назначения Альберт Новопашин работал в прокуратуре Тюменской области. Он занимал должность начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства. В пресс-службу регионального ведомства направлен запрос.

Ранее URA.RU писало, что Новопашин уйдет из областной прокуратуры после скандала с ситуацией по тушению природных пожаров. Как сообщали источники, ему должны были найти другое место внутри ведомства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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