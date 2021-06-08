Альберт Новопашин покинет прокуратуру Тюменской области ради повышения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Бывший начальник одного из управлений прокуратуры Тюменской области Альберт Новопашин получил должность первого заместителя прокурора Камчатского края. Данные об этом приводятся в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном в telegram-канале депутата Госдумы Александра Хинштейна.

«Назначить: Новопашина Альберта Рафаиловича первым заместителем прокурора Камчатского края», — такие данные содержит указ. Официально документ еще не был опубликован.

До нового назначения Альберт Новопашин работал в прокуратуре Тюменской области. Он занимал должность начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства. В пресс-службу регионального ведомства направлен запрос.

Ранее URA.RU писало, что Новопашин уйдет из областной прокуратуры после скандала с ситуацией по тушению природных пожаров. Как сообщали источники, ему должны были найти другое место внутри ведомства.