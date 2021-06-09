Доллар рекордно подешевел

Впервые с июля 2020 года курс валюты США опустился ниже 72 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курс доллара упал ниже 72 рублей впервые с лета 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

«Курс доллара на торгах опустился ниже 72 руб. впервые с 28 июля 2020 года. По состоянию на 10:23 доллар подешевел на 0,42%, до 71,99 руб., евро — на 0,37%, до 87,71 руб», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на Мосбиржу. Отмечается, что индекс Мосбиржи поднимается на 0,13%, до 3812,25 пункта, индекс РТС — на 0,58%, до 1666,03 пункта.

Ранее Московская биржа сообщала, что курс евро опустился до 88 рублей впервые с марта, а доллар опустился до 72,2 рублей. Причиной стал скачок цен на нефть.

Минфин РФ ранее отказался от использования доллара в резервном фонде страны. Президент РФ Владимир Путин в ходе МПЭМ говорил, что доллар используется США как инструмент политической борьбы « Царьград» .