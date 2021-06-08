08 июня 2021

Челябинский экс-замгубернатора возглавит масштабный проект РМК

© Служба новостей «URA.RU»
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Экологический народный сход Челябинск дыши Николая Сандакова, в сквере Колющенко. Челябинск, сандаков николай
Николай Сандаков уже обсудил строительство «РМК -Арены» с главой региона Алексеем Текслером Фото:

Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков, курировавший вопросы внутренней политики, возглавил ООО «РМК-Арена». Спортивный комплекс, в который Русская медная компания инвестирует 4 млрд рублей, появится на северо-западе Челябинска в 2023 году.

В пресс-службе Русской медной компании подтвердили URA.RU назначение. «Предложение возглавить проект мне сделал Игорь Алексеевич Алтушкин (глава РМК — ред.). Еще на стадии обсуждения состоялась встреча с губернатором Алексеем Текслером, где говорили о том, что завершить строительство планируется в 2023 году. Сейчас мы готовим бизнес-проект, и наша задача — снизить до минимума бюджетную нагрузку», — пояснил URA.RU сам Сандаков.

О создании гигантского комплекса спортивных сооружений олимпийского класса за счет меценатов Текслер сообщил, выступая перед депутатами заксобрания в конце мая. Глава региона назвал проект «спортивным городом» на Университетской набережной в Челябинске.

Только РМК вложит в строительство арены на пять тысяч зрителей и площадью 30 тысяч квадратных метров 4 млрд рублей: 3,5 млрд — проектирование и строительство арены. Еще полмиллиарда рублей направят на благоустройство всей территории спортивного города. Оснащение комплекса позволит проводить в прямом эфире профессиональные турниры и международные соревнования. В среднем его смогут посещать до 100 тысяч человек в месяц, а дети до 12 лет смогут заниматься в «РМК-Арене» бесплатно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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