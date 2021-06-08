МВД: убийца женщины из Березовского спрятал ее в зарослях крапивы

Полиция обнаружила тело в зарослях крапивы на трассе Екатеринбург — Серов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Мужчина, убивший жительницу Березовского Александру Иньшину, спрятал тело на трассе Екатеринбург — Серов, закопав его в крапиве. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

«Фигурант сознался в тяжком преступлении и показал место, где спрятал тело жертвы. Тело потерпевшей находилось в зарослях крапивы и было тщательно замаскировано ветками деревьев», — рассказал Горелых. Он отметил, что убийца спрятал тело жертвы на 31-м километре трассы Екатеринбург — Серов.

Горелых рассказал, что другие жители Свердловской области также могли пострадать от рук преступника. Глава пресс-службы свердловского главка посоветовал таким людям обращаться в территориальный ОВД.

Иньшина пропала 6 июня. 9 июня поисковики группы «Лиза Алерт» сообщили о прекращении поисков, так как был найден труп женщины. В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что убийца живет в Нижнем Тагиле (Свердловская область) и был ранее судим.