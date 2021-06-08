СК: водитель убил женщину из Березовского, чтобы отдать долги

Силовики задержали предполагаемого убийцы Александры Иньшиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Водитель, убивший жительницу Березовского Александру Иньшину, живет в Нижнем Тагиле и ранее был судим. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

«Следователи СКР и полицейские установили владельца машины — 49-летнего ранее судимого жителя Нижнего Тагила, а также его местонахождение. У него имеются значительные долги перед микрофинансовыми организациями, поэтому в ночь на 6 июня он специально приехал в Екатеринбург, чтобы кого-нибудь ограбить и тем самым улучшить своё финансовое положение. Катаясь по городу на машине, он встретил одиноко идущую женщину, которая в итоге и стала его жертвой», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе отметили, что мужчина признался в убийстве. Он рассказал, что специально приехал в Екатеринбург из Нижнего Тагила, чтобы добыть деньги. Подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение. Сейчас он находится под стражей.

Иньшина пропала 6 июня. Она была найдена мертвой вечером 8 июня. Сотрудники отряда «Лиза Алерт» объявили поиск пропавшей. К 9 июня поиски были прекращены.