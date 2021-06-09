Жители регионов РФ высказались о благоустройстве своих территорий

Свердловская и Челябинская области вошли в топ-5 регионов, жители которых активнее всех участвовали в отборе общественных территорий для благоустройства. Об этом, отвечая на вопрос URA.RU на пресс-конференции 9 июня, рассказал замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.
«Некоторые субъекты сдерживали количество голосовавших, потому что ситуация такая, что боялись перегреть обстановку. Некоторые пошли по другому пути — с вовлечением волонтеров и активным привлечением граждан», — заявил Егоров.
Голосование проходило на онлайн-платформе, запущенной в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Лидерами по числу проголосовавших стали Краснодарский край (577 тысяч человек), Свердловская (577 тысяч), Ростовская (468 тысяч) и Челябинская (463 тысячи) области, а также Ставропольский край (395,8 тысяч).
Гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) «Диалог Регионы» Алексей Гореславский признался, что «волновался, что при таком количестве желающих платформа рухнет». «Были зафиксированы несколько попыток [хакерских] атак на платформу, но они были незначительными. Все успешно отражены», — добавил Гореславский.
Платформа для выбора территорий, подлежащих благоустройству за федеральные средства, была разработана АНО «Диалог Регионы». Все проекты организации развиваются в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», который курирует Минцифры РФ.
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