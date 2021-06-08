Прокуратура обжаловала приговор бывшему главе тюменской полиции

До вынесения приговора Юрий Алтынов находился под домашним арестом Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело против экс-главы Тюменского МВД Юрия Алтынова

Прокуратура подала апелляцию на решение суда по делу экс-начальника регионального УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова, которого приговорили к штрафу в размере 3,6 млн рублей по делу о взятках. Информация об этом указана в картотеке Центрального районного суда Тюмени.

«Апелляционное представление. Заявлено прокурором», — указано в карточке райсуда по делу Алтынова. Делом Алтынова занималось управление Генпрокуратуры по УрФО. Туда направлен письменный запрос. Адвокат Алтынова Эдуард Клейман в беседе с URA.RU сообщил, что ему известно об апелляции прокуратуры на решение суда. Однако от развернутого комментария он отказался.

Ранее URA.RU писало о том, что бывший начальник регионального УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов и экс-начальник филиала паспортно-визового центра тюменского УМВД Валерий Калалб были оштрафованы по делу о взятках на 3,6 млн рублей и 1,6 млн рублей соответственно. По версии обвинения, экс-генерал получал дорогостоящие подарки в обмен на содействие с использованием своего служебного положения.