08 июня 2021

Прокуратура обжаловала приговор бывшему главе тюменской полиции

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Пресс-конференция начальника УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова. Тюмень, алтынов юрий
До вынесения приговора Юрий Алтынов находился под домашним арестом Фото:
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Уголовное дело против экс-главы Тюменского МВД Юрия Алтынова

Прокуратура подала апелляцию на решение суда по делу экс-начальника регионального УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова, которого приговорили к штрафу в размере 3,6 млн рублей по делу о взятках. Информация об этом указана в картотеке Центрального районного суда Тюмени.

«Апелляционное представление. Заявлено прокурором», — указано в карточке райсуда по делу Алтынова. Делом Алтынова занималось управление Генпрокуратуры по УрФО. Туда направлен письменный запрос. Адвокат Алтынова Эдуард Клейман в беседе с URA.RU сообщил, что ему известно об апелляции прокуратуры на решение суда. Однако от развернутого комментария он отказался.

Ранее URA.RU писало о том, что бывший начальник регионального УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов и экс-начальник филиала паспортно-визового центра тюменского УМВД Валерий Калалб были оштрафованы по делу о взятках на 3,6 млн рублей и 1,6 млн рублей соответственно. По версии обвинения, экс-генерал получал дорогостоящие подарки в обмен на содействие с использованием своего служебного положения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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