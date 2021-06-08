Раскрыта личность предполагаемого убийцы женщины из Березовского

Марат Имашев, который подозревается в убийстве, ранее был судим по соответствующей статье Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В убийстве жительницы Березовского Александры Иньшиной подозревается уроженец Нижнего Тагила Марат Имашев, ранее судимый за убийство, кражу и разбой. Об этом сообщил источник URA.RU в юридических кругах.

«Предположительно Марат Имашев убил Иньшину. В 2020 году Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Имашева к 22-м годам лишения свободы за убийство, кражу и разбой», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что в 2019 году Имашев пытался добиться изменения меры пресечения на более мягкую. Но суд не одобрил условно-досрочное освобождение преступника.

В Ленинском районном суде Нижнего Тагила в 2018 и 2019 годах также рассматривалось дело Имашева об убийстве, краже и разбое. Информация о делах Имашева содержится на сайте Свердловского областного суда.

Иньшина пропала 6 июня. После этого волонтеры поисковой группы «Лиза Алерт» объявили розыск. 9 июня правоохранители обнаружили тело женщины, спрятанное в кустах крапивы. Имашев признался, что убил женщину, чтобы забрать золотую цепочку. У подозреваемого есть долги в микрофинансовых организациях.