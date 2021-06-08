08 июня 2021

Убийца женщины из Березовского зарезал ее за золотую цепочку

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Убийца зарезал Александру Иньшину за золотую цепочку (архивное фото) Фото:

Мужчина убил жительницу Березовского Анастасию Иньшину, чтобы забрать ее золотую цепочку. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Преступник убил Иньшину, чтобы забрать у нее золотую цепочку. Потерпевшая была зарезана», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе СКР ранее сообщили, что у убийцы были долги в микрофинансовых организациях. Он признался, что приехал из Нижнего Тагила в Екатеринбург, чтобы поправить финансовое положение. Убийца спрятал тело в зарослях крапивы. Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого.

Иньшина пропала 6 июня, после чего члены отряда «Лиза Алерт» объявили поиск. 9 июня появились новости о том, что тело жительницы Березовского нашли.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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