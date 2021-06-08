08 июня 2021

Власти разрешили тюменцам отдыхать на природе

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж Верхний бор. Тюмень, река, вода, берег, лето, карьер, пляж, отдых, озеро, водоем, отдых на берегу, база отдыха верхний бор, верхний бор
Базам отдыха, расположенным в лесах, разрешили принимать гостей Фото:

Власти Тюменской области отменили ограничение, по которому базы отдыха, расположенные в лесах, не могли принимать гостей. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона. Ограничение было введено в период пика природных пожаров.

«В регионе до 20 июня посещение лесов запрещено. Там могут находиться только те, чья трудовая деятельность с этим связана. Также разрешено отдыхать на лесных базах отдыха», — рассказали URA.RU в оперативном штабе Тюменской области.

С сегодняшнего дня в регионе отменен режим ЧС. Тем не менее, продолжается действие особого противопожарного режима. Также введен режим повышенной готовности в нескольких муниципальных районах.

Ранее URA.RU писало, что базам отдыха, которые расположены на лесных землях, запретили принимать гостей. Это стало серьезным ударом для бизнеса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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