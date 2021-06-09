ФБК обвинили в попытке свержения конституционного строя РФ

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Заседание Мосгорсуда по делу вора в законе по кличке Шишкан, Шишканова Олега (Медведева). Москва, московский городской суд, мосгорсуд
В суде рассматривают иск о признании ФБК экстремистской организацией Фото:

В прокуратуре Москвы считают, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация, признанная экстремистской и иностранным агентом на территории России — хотел сменить конституционный строй в РФ. Об этом заявил адвокат Илья Новиков, который представляет интересы ФБК в Мосгорсуде.

«В законе предусмотрены формулировки, которые позволяют понять, какая деятельность признается экстремистской. Там сказано, что экстремизмом считается попытка насильственной смены конституционного строя. В материалах нашего дела нет слова „насильственный“», — цитирует Новикова ТАСС. В среду в Мосгорсуде рассматривают иск о признании ФБК экстремистской организацией.

По словам адвоката, в материалах дела сообщается, что ФБК пытался сменить конституционный строй в обход установленного порядка. Новиков считает, что это не является основанием для признания организации экстремистской.

Ранее стало известно, что ФБК обжаловал запреты по иску о признании их экстремистской организацией. ФБК пожаловался на решение суда Москвы об ограничении деятельности. Прокуратура Москвы 16 апреля направила в суд иск о признании ФБК экстремистской организацией, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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