ФБК обвинили в попытке свержения конституционного строя РФ

В суде рассматривают иск о признании ФБК экстремистской организацией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В прокуратуре Москвы считают, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация, признанная экстремистской и иностранным агентом на территории России — хотел сменить конституционный строй в РФ. Об этом заявил адвокат Илья Новиков, который представляет интересы ФБК в Мосгорсуде.

«В законе предусмотрены формулировки, которые позволяют понять, какая деятельность признается экстремистской. Там сказано, что экстремизмом считается попытка насильственной смены конституционного строя. В материалах нашего дела нет слова „насильственный“», — цитирует Новикова ТАСС. В среду в Мосгорсуде рассматривают иск о признании ФБК экстремистской организацией.

По словам адвоката, в материалах дела сообщается, что ФБК пытался сменить конституционный строй в обход установленного порядка. Новиков считает, что это не является основанием для признания организации экстремистской.

Ранее стало известно, что ФБК обжаловал запреты по иску о признании их экстремистской организацией. ФБК пожаловался на решение суда Москвы об ограничении деятельности. Прокуратура Москвы 16 апреля направила в суд иск о признании ФБК экстремистской организацией, пишет RT.