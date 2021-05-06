ФБК обжаловал запреты по иску об экстремистской организации

Юристы ФБК не согласились с решением о запрете определенных действий Фото: Илья Московец © URA.RU

Фонд борьбы с коррупцией — организация, признанная иностранным агентом на территории России, основателем которой выступает осужденные блогер Алексей Навальный — пожаловались на решение московского суда об ограничении ее деятельности. Об этом сообщила юрист Валерия Ветошкина.

«Решение, которое мы оспариваем, по сути, запрещает ФБК как организацию до вынесения итогового судебного акта по делу. Мы как юристы не можем его принять и считаем незаконным», — пояснила «Интерфаксу» представитель «Команды 29», являющаяся защитником ФБК в суде. Сообщается также, что жалоба направлена в Первый апелляционный суд общей юрисдикции.

Ранее суд наложил запрет определенных действий ФБК в рамках иска о признании организации экстремистской. Теперь ей временно запрещается взаимодействовать со СМИ, а также организовывать публичные мероприятия, использовать банки и участвовать в выборах. В конце апреля Росфинмониторинг включил общественное движение «Штабы Навального» в перечень организаций, причастных к терроризму или экстремизму, напоминает RT.

Самого блогера Навального в феврале этого года признали виновным нарушении условий испытательного срока. Его приговорили к 2,8 годам колонии. В данный момент он отбывает наказание в ИК-2 во Владимирской области.