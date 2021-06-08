Карен Габриелян (слева) только заступил на работу, а ему уже пишут письма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Коллектив завода «Ремгорметмаш» в Магнитогорске направил обращение на имя нового прокурора Челябинской области Карена Габриеляна. В обращении, которое имеется в распоряжении URA.RU, указано, что на предприятии с 2012 года не выплачивалась зарплата, и долги превысили 33 млн рублей. Рабочие просят, чтобы Габриелян принял директора завода Рината Ахметова.

«Просим вас согласовать дату и время личного приема Ахметова Р.Р. Обладающего в полном объеме всей информацией по нашей многолетней совместной борьбе за свои нарушенные, как чиновниками, так и преступниками, права», — говорится в обращении. Под заявлением подписались 113 человек.

«В мае 2012 года наш завод захватили рейдеры, — заявил URA.RU Ахметов. — С предприятия нас выдавили, имущество разворовали. Некоторое время удавалось платить рабочим по две трети зарплаты, но потом и эти деньги закончились». По словам бизнесмена, он много лет вел переписку с органами власти, в том числе с силовыми структурами, Генпрокуратурой РФ, СК и Советом безопасности РФ.

«Было возбуждено и закрыто уголовное дело в отношении меня по невыплате зарплаты, — рассказал он. — Хотя я надеялся, что в ходе расследования выйдут на рейдеров, укравших завод, из-за которых мы все понесли убытки. Надеюсь, что при новом прокуроре делом займутся всерьез. Имена тех, кто причастен к краже завода, я уже указывал в письмах и готов сообщить их на личном приеме у прокурора».

Завод, по словам Ахметова, сейчас заброшен. Сам он пытается восстановить документы на предприятие. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что обращение пока не зарегистрировано. Прокурор региона Карен Габриелян приступил к работе с 7 мая.