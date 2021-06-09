Андрей Барышев готов к самому сложному сценарию избирательной кампании, утверждают инсайдеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Действующий депутат Госдумы от Челябинской области Андрей Барышев намерен переизбраться в федеральный парламент самовыдвиженцем. Об этом URA.RU сообщили источники в партийных кругах.

«Сроки начала избирательной кампании приближаются, а ни с одной из партий договоренности о поддержке заключить не удалось. Поэтому Барышев предупредил свое окружение, что нужно готовиться к сбору подписей в его поддержку. Его спросили о бюджете (процесс обходится очень дорого, когда подписи собирали в 2016 году за выдвижение экс-губернатора Михаила Юревича, их тут же заверяли специально присутствующие нотариусы — прим. ред.). На это он ответил, что привлечет сотрудников аффилированной с ним управляющей компании», — рассказал URA.RU инсайдер. Сам Барышев на момент подготовки новости не ответил на звонок.

В 2016 году Барышев избрался в Госдуму по Челябинскому округу от «Единой России», не будучи членом партии, из которой его исключили в 2013 году. В 2021 ЕР решила поддержать в его округе вице-спикера заксобрания области Владимира Павлова. Сам Барышев к тому времени начал выступать в оппозиции и к самой ЕР, и к власти.

Последним демаршем политика стал массовый выход из ЕР входящих в его пул депутатов Металлургического райсовета Челябинска. Именно в Металлургическом одномандатном округе действует общественное движение Барышева «Соцгород» и сильны позиции самого депутата.