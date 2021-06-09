Прокуратура: почему на Протасевича не завели уголовное дело в ДНР

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Концерт-реквием, посвященный 22 июня. Донецк, донецкая республика, флаг днр
В Генпрокуратуре ДНР высказались о задержанном в Минске Романе Протасевиче Фото:
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Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) не будет возбуждать уголовное дело против основателя telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В ведомстве объяснили это тем, что журналист находился в составе ультранационалистического батальона «Азов» на территории непризнанной Луганской народной республики (ЛНР), а не ДНР.

«Зачем он нам нужен? Он же в ЛНР там воевал. Причем здесь ДНР?» — сказали корреспонденту URA.RU в Генпрокуратуре ДНР. Там подчеркнули, что уголовное дело в отношении Протасевича не будет возбуждено.

Генпрокуратура ЛНР ранее возбудила уголовное дело в отношении Романа Протасевича за участие в батальоне «Азов», который был замечен в боях в Донецкой и Луганской областях. Эта организация признана в ЛНР террористической. Такой же статус у «Азова» и в ДНР. По версии следователей ЛНР, Протасевич мог быть причастным к обстрелу мирного населения Донбасса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разрешил луганским силовикам провести допрос журналиста.

Роман Протасевич был задержан в Минске 23 мая. Самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в столице Белоруссии из-за ложного сообщения о минировании. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Протасевич участвовал в боевых действиях в составе ультранационалистического батальона «Азов» на востоке Украины. Он был в розыске как боевик «Азова», а не как блогер.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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