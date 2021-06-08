Власти ХМАО указали требования к проведению массовых мероприятий на улице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правительство ХМАО разработало защитный протокол проведения культурно-массовых мероприятий на свежем воздухе. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«Проведение мероприятий допускается в муниципальных образованиях автономного округа с уровнем заболеваемости, не превышающем среднеокружные значения, со средненедельным коэффициентом распространения инфекции менее 1, а также при уровне тестирования не менее 200 исследований на 100 тысяч населения», — сообщили в депсвязей. Об этом в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом доложил первый заместитель директора департамента культуры ХМАО Владимир Фризен.

При этом обязательным условием проведения мероприятий станет использование средств индивидуальной защиты, а также соблюдение личной и коллективной безопасности. Кроме того, культурным учреждениям будет предписана необходимость делить посетителей на сектора для разведения потоков.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова во время заседания оперштаба раскритиковала чиновников из Сургута, Нижневартовска и Советского района. Они не смогли презентовать результаты работы по предотвращению распространения коронавируса.