Мэры не смогли рассказать о результатах работы по предотвращению распространения коронавируса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в ходе заседания регионального оперативного штаба раскритиковала глав Сургута, Нижневартовска и Советского района. Мэры не смогли предоставить результаты работы по предотвращению распространения коронавируса, передает корреспондент URA.RU.

«Я как будто с глухими разговариваю. Я же просила, я же вам план выступления нарисовала. Вот рабочая группа оперштаба, вот она приняла решение — первое, второе, третье, четвертое. Вы их выполнили? Выполнили и добились какого-то результата или выполнили, но не добились? Слушайте, не надо отбывать номер. Если не готовы, тогда так и скажите», — сказала Комарова, прервав доклад исполняющего обязанности главы Сургута Сергея Горобченко.

По словам глава региона, руководители муниципалитетов не знают, какие решения, рекомендации и настоятельные требования сформулировала рабочая группа для повышения эффективности борьбы с коронавирусом. Комарова также обратилась ко всем участникам оперштаба, чтобы каждый выполнял свою работу ответственно.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО поставила чиновникам жесткие условия. Она раскритиковала директора департамента здравоохранения Алексея Добровольского за медленную доставку в муниципалитеты вакцины от коронавируса.