В МИД допустили дальнейшее ухудшение отношений России и США

В МИД РФ планируют не допустить ухудшения отношений с США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Взаимоотношения России и США могут ухудшиться, но Москва постарается этого не допустить. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я допускаю дальнейшее ухудшение [отношений с США]. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы этого не случилось, потому что риски серьезные и управление кризисами в наших отношениях остается в повестке дня», — цитирует ТАСС Рябкова. Он отметил, что это объясняет то, что стороны плотно работают над предотвращением инцидентов и опасной военной деятельности.

По его словам, Россия полна решимости использовать шансы по обеспечению поступательного развития отношений между США и РФ. «Я убежден в том, что при наличии политической воли с американской стороны это получится. С нашей стороны есть не просто воля, но твердая решимость использовать все шансы для того, чтобы обеспечить поступательный ход двусторонних отношений», — сказал Рябков.

Президент России Владимир Путин встретится с главой США Джо Байденом 16 июня в Женеве. Путин рассказал, что они обсудят урегулирование международных конфликтов, борьбу с терроризмом, экологические вопросы, стратегическую стабильность и пандемию коронавируса. Рябков отметил, что Путин может поехать на встречу вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, пишет « Утро.ру ».