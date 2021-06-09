В МИД объяснили, когда Россия перестанет считать США противником

Россия может исключить США из списка недружественных стран, если Штаты прекратят вести враждебную политику против РФ и вмешиваться в ее внутренние дела. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«США должны прекратить проводить недружественную политику», — цитирует РИА «Новости» Рябкова. Он отметил, что Америке следует перестать вмешиваться в российские внешнеполитические и внутренние экономические интересы. Вашингтону нужно отказаться и от противодействия партнерству с Москвой на международном уровне.
Ранее правительством России был составлен список недружественных иностранных государств. В перечень стран, совершающих недружественные действия в отношении России, вошли Соединенные Штаты Америки и Чехия, передает RT. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выдвинул предложение включить в этот список также Польшу, пишет «Национальная служба новостей».
Подписывайтесь на URA.RU в