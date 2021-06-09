09 июня 2021

В МИД объяснили, когда Россия перестанет считать США противником

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США должны сами прекратить «недружественную» политику Фото:

Россия может исключить США из списка недружественных стран, если Штаты прекратят вести враждебную политику против РФ и вмешиваться в ее внутренние дела. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«США должны прекратить проводить недружественную политику», — цитирует РИА «Новости» Рябкова. Он отметил, что Америке следует перестать вмешиваться в российские внешнеполитические и внутренние экономические интересы. Вашингтону нужно отказаться и от противодействия партнерству с Москвой на международном уровне.

Ранее правительством России был составлен список недружественных иностранных государств. В перечень стран, совершающих недружественные действия в отношении России, вошли Соединенные Штаты Америки и Чехия, передает RT. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выдвинул предложение включить в этот список также Польшу, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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