09 июня 2021
08 июня 2021

Дожди и грозы испортят выходные в Челябинской области. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ливень, ураган, зонт, непогода, шторм, климат, дождь
Выходные для челябинцев начнутся с дождей Фото:

Дожди, начавшиеся в Челябинской области в начале недели, продолжатся и в выходные. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

Кратковременные дожди и грозы продолжатся в ночь на пятницу. Такая же погода, согласно прогнозу ЦГМС, сохранится днем 11 июня. Осадки не прекратятся и в ночь на 12 июня. При этом в пятницу и субботу будет тепло: до 24—27 градусов.

Столицу региона непогода обойдет стороной. После слабого дождя в четверг в Челябинске и его окрестностях осадки не прогнозируются. Столбик термометра днем 10, 11 и 12 июня будет держаться на отметке 20—24 градуса. Дискомфорт будет доставлять лишь относительно сильный — до 9 метров в секунду — ветер.

В середине недели сразу на несколько городов Челябинской области обрушились ливни с крупным градом. Жители выкладывали в соцсетях фото и видео засыпанных улиц и садовых участков.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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