Выходные для челябинцев начнутся с дождей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дожди, начавшиеся в Челябинской области в начале недели, продолжатся и в выходные. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

Кратковременные дожди и грозы продолжатся в ночь на пятницу. Такая же погода, согласно прогнозу ЦГМС, сохранится днем 11 июня. Осадки не прекратятся и в ночь на 12 июня. При этом в пятницу и субботу будет тепло: до 24—27 градусов.

Столицу региона непогода обойдет стороной. После слабого дождя в четверг в Челябинске и его окрестностях осадки не прогнозируются. Столбик термометра днем 10, 11 и 12 июня будет держаться на отметке 20—24 градуса. Дискомфорт будет доставлять лишь относительно сильный — до 9 метров в секунду — ветер.

В середине недели сразу на несколько городов Челябинской области обрушились ливни с крупным градом. Жители выкладывали в соцсетях фото и видео засыпанных улиц и садовых участков.

Скрин: сайт челябинского гидрометцентра