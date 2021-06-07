07 июня 2021

Челябинские города засыпало градом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Кургана, небо, гроза, тучи, облака
В горнозаводской зоне Челябинской области прошли грозы Фото:

В Катав-Ивановске, Трехгорном и Юрюзани Челябинской области 8 июня прошли грозы. Жители выкладывают в соцсети фото крупного града, засыпавшего улицы трех городов.

«Град только что прошел в Катав-Ивановске. Сильный ливень заливает улицы. Соседние города, прячьте авто», — предупреждает своих читателей администрация паблика «ЧП / Катав-Ивановск / Юрюзань I Авангард» во «ВКонтакте». На видео выложенном «Катав-Ивановский муниципальный район», «ВКонтаке», град засыпает улицы как снегопад.

Жители отмечают, что часть городов не задело даже дождем. Судя по сообщениям, пострадавших в результате грозы нет. Ливни с градом быстро закончились.

Ранее жителям Челябинской области обещали затяжные дожди. В воскресенье установится ясная погода, а столбик термометра поднимется до 25 градусов. С понедельника дневные температуры начнут расти.

Град повредил посадки в садах
Фото:
Жители делятся фото последствий грозы
Фото:

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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