В горнозаводской зоне Челябинской области прошли грозы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Катав-Ивановске, Трехгорном и Юрюзани Челябинской области 8 июня прошли грозы. Жители выкладывают в соцсети фото крупного града, засыпавшего улицы трех городов.

«Град только что прошел в Катав-Ивановске. Сильный ливень заливает улицы. Соседние города, прячьте авто», — предупреждает своих читателей администрация паблика «ЧП / Катав-Ивановск / Юрюзань I Авангард» во «ВКонтакте». На видео выложенном «Катав-Ивановский муниципальный район», «ВКонтаке», град засыпает улицы как снегопад.

Жители отмечают, что часть городов не задело даже дождем. Судя по сообщениям, пострадавших в результате грозы нет. Ливни с градом быстро закончились.

Ранее жителям Челябинской области обещали затяжные дожди. В воскресенье установится ясная погода, а столбик термометра поднимется до 25 градусов. С понедельника дневные температуры начнут расти.

Град повредил посадки в садах Фото: Анна Исаева «ЧП / Катав-Ивановск / Юрюзань I Авангард», «ВКонтакте».

Жители делятся фото последствий грозы Фото: «Фабрика новостей I Трехгорный», «ВКонтакте»