09 июня 2021

В Госдуме предложили открыть курилки в гостиницах

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Флаг ЛГБТ сообщества на посольстве Великобритании. Москва, курить запрещено, курение запрещено, знак курить запрещено
Основа документа — повышение пожарной безопасности и забота о здоровье некурящих Фото:

В российских гостиницах и отелях могут появиться специальные зоны для курения. Законопроект об этом разработан в Государственной Думе РФ. Автор документа — зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

«В отсутствие специально приспособленных для курения помещений, либо специально отведенных мест на открытом воздухе, гости курят не только на балконах и в туалетах номеров. Тем самым увеличивается пагубное воздействие табачного дыма на некурящих граждан», — говорится в тексте закона, который есть в распоряжении «Российской газеты».

Кроме того, из-за отсутствия мест для курения пожарная безопасность часто не соблюдается: гости отключают датчики дыма и выбрасывают окурки в окно. В данный момент документ выносится на экспертный совет.

Правительство РФ утвердило план мероприятий для реализации антитабачной концепции до 2035 года, передает «Федеральное агентство новостей». В планах — усилить надзор за производством, оборотом и рекламой табака, обезличиванием сигаретных пачек. Ранее Минздрав России предлагал также увеличить рабочий день для курильщиков.

С 1 января 2021 года курение запретили в медицинских учреждениях, точках торговли, на базах и в складских помещениях, напоминает «Национальная служба новостей». Все это может привести к всплеску штрафов, сообщают юристы. При этом заядлых курильщиков данные меры остановить не могут.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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