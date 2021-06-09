В Кремле рассказали, когда Путин прилетит на встречу с Байденом

Президент России Владимир Путин прибудет на встречу с американским лидером Джо Байденом непосредственно в день мероприятия. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Путин прилетит на саммит в Женеву непосредственно в день переговоров с Байденом, 16 июня», — уточнил он. Слова пресс-секретаря президента публикует ТАСС.
Встреча лидеров двух стран должна состояться 16 июня в Женеве. Местом встречи станет вилла «Ла Гранж», пишет «Национальная служба новостей». Ранее Швейцария выразила благодарность обеим сторонам за доверие при выборе места, напоминает агентство Nation News.
В день проведения саммита Россия—США ряд общественных пространств в Женеве будет закрыт. В частности, доступ ограничен в два парка — «Ла-Гранж» и «О-Вив». Кроме того, городские власти предлагают компаниям перевести своих сотрудников на дистанционную работу и закрыть небо над городом на период мероприятия.
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