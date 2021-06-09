Бурматов меняет состав челябинского штаба по выборам в Госдуму

Соратник Владимира Бурматова (слева) Александр Галкин (справа) накануне партконференции ЕР покинул избирательный штаб депутата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов 10 июня произвел серьезные перестановки в своем избирательном штабе. Как сообщил Бурматов URA.RU, из штаба выведены депутат гордумы Александр Галкин и политтехонолог Сергей Жигалин.

«Галкин занимался полевой работой, координируя деятельность агитаторов и распространение агитационных материалов. Теперь за это будет отвечать Марина Радионова, куратор волонтеров, — пояснил депутат. — Жигалин был политтехнологом штаба. Эту должность заняла мой помощник Алла Ципордей». Вывод Галкина и Жигалина Бурматов объяснил тем, что «оба они сильно загружены на основной работе».

Заседание штаба состоялось за несколько часов до областной конференции ЕР. По данным источников URA.RU в ЕР, причиной кадровых решений стал очередной слив информации об участии Галкина и Жигалина в успешных выборах в заксобрание области кандидата от «Справедливой России» Дмитрия Ларина. Видео, на котором Галкин и Ларин якобы совместно проводят заседание штаба, появилось даже на странице «Текслер, помоги!» во «ВКонтакте» (глава региона Алексей Текслер является лидером реготделения ЕР — ред.).

Разбором ситуации занимались в октябре. Депутат Центрального райсовета Челябинска Марсель Хазиев, не дожидаясь, пока его исключат из партии, сам вышел из ЕР. В отношении Галкина никаких мер не было принято.

«Этот ролик снят на мероприятии на День пожилого человека в октябре, уже после выборов. Жители позвали нас обоих, меня и Ларина, — заявил URA.RU Галкин. — Что до сегодняшнего решения, мне действительно нужно сосредоточиться на работе, не связанной с политикой».