В челябинской ЕР наказали участников заговора против партии

Марселя Хазиева исключили из партии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На заседании президиума челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» исключили из партии депутата Центрального райсовета Марселя Хазиева. Депутату гордумы Александру Галкину сделано замечание. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии ЕР.

«Поводом для таких мер стала история с выборами в законодательное собрание по Калининскому округу, выигранные кандидатом от „Спрведливой России“ Дмитрием Лариным. Хазиева просто исключили из партии, а Галкин должен в течение недели представить предложения, чем может быть полезен для ЕР», — рассказали URA.RU в региональном отделении партии.

Комиссия партии ЕР разбирала жалобу единоросса, обвинившего однопартийцев, что те несколько месяцев работали на кандидата от СР. В итоге кандидат от ЕР выборы проиграл. Источники сообщают, что Галкина хотели исключить из партии, но пока решили ограничиться замечанием. Дозвониться до Галкина не удалось.

Хазиев же особо не скрывал, что он помогал Ларину. Сразу после выборов он приостановил членство в ЕР. Хазиев заявил URA.RU, что его исключили после рассмотрения его личного заявления о приостановлении членства в партии. Это решение он связывает с противостоянием с однопартийцами, чьи бизнес-интересы связаны с ЖКХ.

«Мою борьбу с нерадивыми управляющими компаниями однопартийцы интерпретировали как „наезд“», — пояснил URA.RU Хазиев причины своего конфликта с ЕР. «Нет, Хазиева исключили за действия против партии на выборах, а не за коммунальные конфликты. Это было решение президиума. Его заявление даже не рассматривалось», — уточнили URA.RU в региональном отделении ЕР.