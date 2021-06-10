Латвийского депутата арестовали за шпионаж на Россию

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Еще одного политика-иностранца обвиняют в шпионаже для России Фото:

Генеральная прокуратура Латвии обратилась в парламент (сейм) с запросом на обыск, задержание и арест члена комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Яниса Адамсонса (фракция «Согласие»). Его подозревают в шпионаже в пользу России.

«Сейм сегодня выдал разрешение для ареста депутата Яниса Адамсонса („Согласие“) по подозрению в шпионаже в пользу России», — пишет латвийское агентство LETA. За выдачу разрешения проголосовали 69 парламентариев, против были пять депутатов, воздержались четверо. Для рассмотрения запроса 10 июня было созвано закрытое заседание комиссии по мандатам, этике и заявлениям.

Ранее генеральная прокуратура Польши сообщила, что в Варшаве задержали гражданина Польши Януша Н, обвиняемого в работе на спецслужбы России. Его арестовали на три месяца, пишет Деловая газета «Взгляд».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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