09 июня 2021

Польского журналиста заподозрили в шпионаже в пользу России

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Встреча с Айратом Мардеевым в Горном. Екатеринбург, промышленный шпионаж
В Варшаве задержали российского шпиона-поляка (фото из архива) Фото:

В Варшаве задержали гражданина Польши, обвиняемого в работе на спецслужбы России. Пока что речь идет о временном задержании, сообщает генеральная прокуратура Польши.

«31 мая 2021 года сотрудники Агентства внутренней безопасности арестовали Януша Н. Прокурор предъявил задержанному обвинение в шпионаже в пользу секретных служб Российской Федерации против интересов Республики Польша», — сообщается на сайте генпрокуратуры Польши. Варшавский суд удовлетворил ходатайство прокурора и временно задержал подозреваемого на три месяца. Янушу Н. грозит наказание лишением свободы на срок до 10 лет.

Как сообщает польское агентство РАР, Януш Н. — бывший журналист крупного издания в Польше Wprost. Ранее его сообщник был ранее задержан по подозрению в шпионаже. Подозреваемый осуществлял свою деятельность в Польше и ЕС, что было частью российских пропагандистских и дезинформационных проектов. Прокуратура подчеркивает, что журналист по заказу сотрудников российской разведки пытался установить контакт с польскими и иностранными политиками, в том числе с теми, кто работает в Европарламенте.

Ранее в Севастополе задержали россиянина, который, как считают силовики, передавал Украине сведения о Черноморском флоте. Об этом сообщает ФСБ России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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