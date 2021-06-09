Пермские власти купили убыточный завод, чтобы строить новые суда

Власти решили наладить производство судов на мощностях Верхнекамского судостроительного комплекса Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти Пермского края определились с площадкой для возобновления судостроительного и судоремонтного производства. На сайте Корпорации развития Пермского края (КРПК) указано, что таковым станет ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс» («ВСК»).

«Решение о приобретении имущества ООО „Верхнекамский судостроительный комплекс“ было принято членами совета директоров АО „КРПК“ единогласно. Приобретение имущественного комплекса „ВСК“ является частью комплексной работы по развитию судостроительной отрасли Прикамья», — отмечается на сайте корпорации. Сейчас идет передача КРПК купленного имущества, а также регистрация документов. Заниматься судостроением и судоремонтом на территории региона будет вновь созданное предприятие.

В КРПК URA.RU уточнили, что сумма сделки пока не раскрывается. В приемной директора судостроительного комплекса Сергея Еговцева на звонок корреспондента агентства не ответили. Согласно финансовой отчетности по итогам прошлого года, доходы компаний составили 45,6 млн рублей, убыток — 33,8 млн рублей.

В ноябре 2020 года власти края заявили о планах по восстановлению судостроения на территории региона и развитию перевозок водным транспортом. Для этого планируется привлечь судостроителей из Татарстана и Санкт-Петербурга. Ранее URA.RU писало, что в Перми обанкротилась Верхнекамская строительная компания. Она арендовала у ООО «ВСК» производственные мощности для строительства крупных сухогрузов класса «река-море».

Собственником КРПК является правительство Прикамья в лице министерства строительства. Сейчас корпорация курирует строительство нового микрорайона в Березниках для переселенцев из зоны техногенной аварии.