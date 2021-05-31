Источник: сообщения о минировании в Кургане идут из-за рубежа

В Кургане второй день сообщают о минировании зданий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Электронные письма о минировании зданий в Кургане поступают с IP-адресов за пределами России. При этом в проверенных объектах взрывные устройства не обнаружены. Сообщения оказались ложными. Информацию об этом URA.RU рассказали силовики на условиях анонимности, также по некоторым зданиям сообщения дали официальные власти.

«Часть сообщений поступают по телефонам, часть по электронной почте. IP-адреса, с которых отправлены письма, находятся за границей РФ. В Кургане уже проверены пригородный, железнодорожный, автобусный вокзалы. Также обследованы здания сети магазинов „Магнит“. Нигде взрывоопасные устройства не были обнаружены», — передают представители правоохранительных органов.

«Магазины сети „Магнит“ в Кургане, куда также поступили сообщения о минировании, обследованы. Информация об угрозе не подтвердилась. Магазины снова открыты», — сообщает официальный telegram-канал правительства Курганской области.

Также власти сообщают, что правоохранительные органы все объекты проверяют на безопасность. Просят граждан действовать согласно указаниям администраций объектов. «Проведенные проверки объектов, куда поступили сообщения о минировании, не подтвердили наличие угрозы», — уточняют в правительстве региона.

URA.RU сообщало, что 1 июня сообщения о минировании городского суда Кургана, областного суда, а также автовокзала поступило от злоумышленников. Накануне похожие сообщения о взрывных устройствах поступали по поводу детских садов, но они не подтвердились. По факту ложных сообщений о минировании десятков детсадов Кургана, поступавших 31 мая, возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции и ФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятия.