В МВД предложили сделать техосмотр добровольным

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Автомобилисты смогут получать ОСАГО без техосмотра и диагностической карты Фото:

Для личных легковых автомобилей в России могут ввести добровольный техосмотр, сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников. В данный момент процедура является обязательной для всех автолюбителей.

«МВД РФ предлагает ввести добровольный техосмотр вместо обязательного для личных легковушек», — сказал он. Слова главы ГИБДД приводят РИА «Новости». Также сообщается, что автомобилисты смогут получать ОСАГО без техосмотра и диагностической карты.

Ранее Минтранс подготовил новые требования к процедуре техосмотра. Ранее планировалось, что с 1 октября для прохождения процедуры необходимо будет сделать фотографию эксперта на фоне автомобиля и его госномера. Автоэксперты негативно оценили такое нововведение. Теперь россиянам разрешат оформлять ОСАГО без техосмотра, напоминает телеканал 360. Новые правила оформления полиса могут начать действовать уже с 22 августа. Причина этого — небольшое число сервисов, где можно пройти техосмотр, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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