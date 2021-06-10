В МВД предложили сделать техосмотр добровольным

Автомобилисты смогут получать ОСАГО без техосмотра и диагностической карты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Для личных легковых автомобилей в России могут ввести добровольный техосмотр, сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников. В данный момент процедура является обязательной для всех автолюбителей.

«МВД РФ предлагает ввести добровольный техосмотр вместо обязательного для личных легковушек», — сказал он. Слова главы ГИБДД приводят РИА «Новости». Также сообщается, что автомобилисты смогут получать ОСАГО без техосмотра и диагностической карты.

Ранее Минтранс подготовил новые требования к процедуре техосмотра. Ранее планировалось, что с 1 октября для прохождения процедуры необходимо будет сделать фотографию эксперта на фоне автомобиля и его госномера. Автоэксперты негативно оценили такое нововведение. Теперь россиянам разрешат оформлять ОСАГО без техосмотра, напоминает телеканал 360. Новые правила оформления полиса могут начать действовать уже с 22 августа. Причина этого — небольшое число сервисов, где можно пройти техосмотр, пишет «Национальная служба новостей».