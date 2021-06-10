В России резко выросло число заболевших коронавирусом

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Рекордный рост заболеваемости коронавирусом зафиксировали впервые с марта Фото:
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Коронавирус COVID-19

Впервые с марта в России за сутки выявили 11 699 новых случаев коронавируса. Полностью выздоровели 10 096 человек, 383 — скончались. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В РФ впервые с начала марта число заболевших коронавирусом за сутки превысило 11,6 тыс. человек», — свидетельствует статистика заболеваемости, которую приводит оперштаб. Из общего числа заболевших 15,7% не имели клинических проявлений болезни.

Первые три места по выявленным случаям COVID-19 занимают Москва (5245 случаев), Санкт-Петербург (859 случаев) и Московская область (801 случаев). За последние сутки в Свердловской области зафиксировали 112 случаев заболевания, в Пермском крае — 96, в Челябинской области — 86, в ХМАО — 63, в Тюменской области — 54, в Курганской области — 28, в ЯНАО — 20.

Всего с начала пандемии в РФ зафиксировано 5 167 949 случаев коронавируса в 85 регионах. Выздоровели 4 771 995 человек, умерли 125 278.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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