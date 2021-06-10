В УЕФА потребовали убрать лозунги с формы сборной Украины

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Клипарт. Магнитогорск, мяч, футбол, бутсы, спорт, футбольный мяч
Украинской сборной вновь придется менять форму Фото:

Сборной Украины по футболу придется опять менять свою форму. В частности — убирать с нее политические лозунги.

Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА. В МИД России уже отреагировали на данное решение. «Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами, следует прославлять Родину», — написала в своем телеграм-канале представитель ведомства Мария Захарова. «Спорт — не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры», — подчеркнула она.

Ранее сборная Украины представила свою обновленную форму. На ней была изображена карта страны с Крымом в ее составе, а также присутствовали националистические лозунги.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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