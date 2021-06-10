Блогера Соболева возмутила скорая помощь за 10 тысяч рублей

Илья Соболев рассказал, что в Москве невозможно вызвать скорую помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Stand-up комик и блогер Илья Соболев не смог вызвать скорую своему больному коронавирусом отцу в Москве. Об этом он написал в Instagram.

«У меня родители заболели ковидом, у отца среднее состояние. Вызываем скорую. Нам сказали, что у них огромная загруженность и нас поставили в очередь. Звоню через час, мне говорят, что не знают, когда будет экипаж, вы четвертые в списке, и, может быть, часов пять придется еще ждать. Сам отца я не мог отвезти в больницу, потому что в приемном покое так не принимают. Только со скорой», — рассказал комик в stories.

Он отметил, что попытался вызвать платную неотложку за 6 тысяч рублей, однако в компании ему сказали, что вызов возможен только на 10 июня. В итоге блогеру удалось вызвать скорую помощь за 10 тысяч рублей. Экипаж приехал и забрал больного отца Соболева, но стоимость этой услуги и время ожидания бесплатной медицинской помощи блогера оочень возмутила.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что впервые с марта в России за сутки выявили 11 699 новых случаев коронавируса. Полностью выздоровели 10 096 человек, 383 — скончались.