09 июня 2021

Полпред Якушев назвал новую достопримечательность Тобольска. Ее уже отмечал Путин

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Строительство второй очереди завода СИБУР. Тобольск, сибур, рабочие, стройка, запсибнефтехим
По мнению уральского полпреда Владимира Якушева, комплекс «Запсибнефтехим» может быть интересен туристам Фото:

Нефтехимический комплекс «Запсибнефтехим» в Тобольске имеет и туристическую привлекательность. Об этом во время пресс-конференции, которая транслируется онлайн в YouTube, заявил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

«В Тобольске есть мощнейший нефтехимический комплект. Если его туристам с вертолета показывать, я думаю, им будет интересно», — сказал Якушев, отвечая на вопрос о туристической привлекательности Тюменской области. Кроме того, полпред посоветовал путешественникам и сам Тобольск, и Тюмень.

1 декабря 2020 «Запсибнефтехим» посещал президент России Владимир Путин. Глава государства провел на площадке комплекса совещание по развитию нефтегазохимии в стране.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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