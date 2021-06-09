По мнению уральского полпреда Владимира Якушева, комплекс «Запсибнефтехим» может быть интересен туристам Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Нефтехимический комплекс «Запсибнефтехим» в Тобольске имеет и туристическую привлекательность. Об этом во время пресс-конференции, которая транслируется онлайн в YouTube, заявил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

«В Тобольске есть мощнейший нефтехимический комплект. Если его туристам с вертолета показывать, я думаю, им будет интересно», — сказал Якушев, отвечая на вопрос о туристической привлекательности Тюменской области. Кроме того, полпред посоветовал путешественникам и сам Тобольск, и Тюмень.

1 декабря 2020 «Запсибнефтехим» посещал президент России Владимир Путин. Глава государства провел на площадке комплекса совещание по развитию нефтегазохимии в стране.