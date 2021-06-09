Общегородской выпускной в Екатеринбурге предлагают отменить

По словам Александра Высокинского, когда власти планировали выпускной, «эпидситуация позволяла» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Общегородской выпускной в Екатеринбурге могут отменить из-за ухудшения статистики по заболеваемости коронавирусом, сообщил первый замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский. Его слова приводит областной штаб по борьбе с пандемией.

«На заседании оперштаба во вторник получили новую статистику Роспотребнадзора: за неделю заболеваемость выросла на 5%. Санитарные врачи предлагают отказаться от массовых мероприятий со школьниками. Думаю, резонно. Нужно поберечь детей, поэтому такой вопрос мы поднимем. Это будет непростое решение, но здоровье важнее», — сказал Высокинский.

Предполагалось, что общегородской выпускной на 3,5 тысячи человек пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 25 июня. Хедлайнером праздника должен был стать рэпер Мот, а ведущим — Тимур Родригез. В этот же день в Екатеринбурге пройдет фестиваль «Ночь музыки».