Суд по малайзийскому Boeing MH-17 учтет доказательства против РФ

Суд Нидерландов получил фото, подтверждающие показания свидетелей по делу крушения Boeing MH17 Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

В соцсетях нашли фото по делу о крушении Boeing MH17. Они подтверждают, что зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук» российского производства находился в районе города Снежного в Донецкой области в день трагедии 17 июля 2014 года. Об этом сообщила на слушаниях судья Хелейн Керстенс-Фокенс.

«„Бук“ находился 17 июля между Снежным и Первомайским между 10.00 утра и полуднем… Досье содержит фото, которое соответствует показаниям свидетеля. Это фото было найдено ССГ в Twitter 17 июля 2014 в аккаунте человека, называющего себя Игорем Гиркиным. В подписи к фото указывается хештег Снежное и в подписи говорится о российской артиллерии и ЗРК „Бук“ в Снежном», — цитируют РИА «Новости» судью. Она отметила, что в досье содержатся показания ряда свидетелей, которые видели, как «Бук» транспортировался рано утром 17 июля 2014 года на разных отрезках пути под Донецком.

Ранее 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, передает телеканал 360. На борту находились 298 человек. Никто не выжил. Сразу после катастрофы Киев и Вашингтон обвинили в произошедшем защитников Донбасса. Они заявили о причастности к произошедшему Россию, которая якобы предоставила добровольцам систему ПВО «Бук», пишет «Дни.ру».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция совместной следственной группы по установлению причин катастрофы рейса MH17 на востоке Украины о несущественности данных российского радиолокационного контроля — «абсурд в квадрате», пишет RT.

Напомним, прокуратура Нидерландов пообещала предоставить доказательство, что малайзийский Boeing рейса MH17 в 2014 году был сбит силами ДНР. Заседание по делу об авиакатастрофе проходит в суде Гааги.