Луна во время солнечного затмения на территории ХМАО закроет только часть солнца Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители ХМАО смогут увидеть солнечное затмение. Пик затмения случится в 16:52 и продлится несколько минут, в это время спутник займет положение, в котором закроет 41% звезды. Для жителей региона это будет выглядеть как «откушенное яблоко». Об этом рассказали в пресс-службе Московского планетария.

«10 июня произойдет кольцеобразное затмение Солнца. Луна покроет 94% диаметра солнечного диска, оставляя на виду его тонкий край. На нынешней территории России кольцеобразные солнечные затмения не происходили более 50 лет», — сказано в сообщении на сайте планетария.

Наиболее полным солнечное затмение смогут увидеть жители Чукотки и Якутии. Там луна закроет порядка 90% солнца. В пресс-службе планетария предупредили, что смотреть на Солнце глазами или в телескоп опасно. Для этого следует использовать специальные защитные приборы, например, сварочные маски или специальные очки.

Ранее URA.RU писало, что доктор наук рассказала об опасности солнечного затмения для глаз. На солнечное затмение можно смотреть только через специальные фильтры. Иначе можно получить ожог сетчатки глаза, частичную или полную потерю зрения без возможности восстановления.