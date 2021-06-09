Семью Тибичи обеспечили жильем, переселив из чума в балок Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Оставшаяся сиротой в 2002 году жительница села Находка Тазовского района ЯНАО Лариса Тибичи не может добиться от местных властей решения жилищного вопроса. Как рассказала URA.RU сама женщина, сейчас семья с двумя детьми проживает в промерзающем вагончике-балке на берегу реки.

По словам собеседницы, до 2018 года она жила в чуме, оставшемся от родителей, балок им дали только в 2018 году. Вагончик стоит на самом берегу реки, жилище промерзает, местные власти на обращения семьи не реагируют. «Не добившись решения вопроса, написала о проблеме в социальных сетях. После этого сестре, работающей в сельской администрации, начальство начало грозить увольнением», — рассказала Тибичи.

Женщина рассказала, что она много раз и обращалась в администрацию, чтобы там помогли хотя бы с ремонтом, но там «как горох об стену». «Сказали, сама должна ремонт делать, раз там живешь. Зимой холодно, льдом все становится, а весной остается на воде. Уже терпеть нет сил, я устала», — делитсяТибичи.

Ямальский активист Алексей Шевцов, ознакомившийся с историей Тибичи, рассказал корреспонденту URA.RU, что по изложенным фактам написал заявления в прокуратуру и следственный комитет для проведения проверок. Редакция также обратилась за комментариями в администрацию Тазовского района и села Находка, на момент публикации ответы получены не были.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ЯНАО начали решать вопрос обеспечения жильем представителей коренных народов севера, ведущих традиционное хозяйство, раздавая чумы. Однако многие местные жители, даже имея льготы на жилье, не могут ими воспользоваться.

Семья Тибичи четыре года живет с детьми в промерзающем балке на берегу реки Фото: Лариса Тибичи, личный архив

Вода подступает под самый вагончик Фото: Лариса Тибичи, личный архив

Зимой в вагончике образуется слой льда Фото: Лариса Тибичи, личный архив