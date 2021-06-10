Сын тюменского авторитета раскритиковал песню Киркорова и MARUV

OG Buda поставил тройку новой песне Филиппа Киркорова Фото: instagram.com/budaog

Рэпер и сын тюменского авторитета Алексея Ляхова — OG Buda (Григорий Ляхов), поставил низкую оценку новой песне Филиппа Киркорова и MARUV (Анна Корсун). Артист высказался в рамках нового выпуска Youtube-шоу «Музыкалити». Вторым гостем стал юморист Гарик Харламов.

«Это вообще не мое, я такое не слушаю. В целом, мне не нравится. Таких песен миллиард, они ********** (надоели — прим. ред.). В моей музыке есть что-то новое, и в плане текста, и в подаче. А в 2021 году спеть „Ты одна такая, я люблю только тебя“… Ну этим никого не удивишь. Я поставлю этой песне троечку», — заявил OG Buda в эфире Youtube-шоу «Музыкалити». В рамках программы известные гости оценивают популярные песни. В данном случае речь шла о песне Филиппа Киркорова и MARUV «KOMILFO».

В новом выпуске прозвучала и композиция самого репера. Трек «Сайфер» получил высокие баллы: как от зрителей, так и от второго гостя — Гарика Харламова. Композиция возглавила чарт «Музыкалити».

OG Buda родился в Тюмени. В юном возрасте вместе с семьей он уехал из города в Будапешт. По признанию самого Ляхова, причиной стала деятельность его отца, который был бандитом. В 90-е годы в Тюмени работала ОПГ «Десятка», одним из ее членов был Алексей Ляхов («Лях»). Он был убит в мае 1994 года.